Более 430 обстрелов и 12 боестолкновений. Ситуация под Купянском и Лиманом
За прошедшие сутки армия РФ 431 раз обстреляла Купянское направление.
«Так же оживилось направление Бахмутское, где враг перешел от обороны к атаке. За прошедшие сутки было совершено 428 обстрелов. Видим, что по количеству обстрелов где-то одинаково, что Купянское направление, что Бахмутское. На Бахмутском направлении было примерно такое же количество боевых столкновений. 9 — на Бахмутском и 12 — на Лимано-Купянском», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Он также отметил, что на Лимано-Купянском направлении украинские защитники уничтожили 144 военнослужащих РФ.
«Основная цель на Купянском направлении – повторная оккупация города. Сейчас видим ситуацию, что враг снова акцентирует штурмы с помощью штурмовых групп, они идут, идут по своим трупам и ложатся возле них. Сейчас успехов на этом направлении армия РФ не добилась», — отметил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боестоклновение, ВСУ, Купянское, направление, обстерлы, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ 431 раз обстреляла Купянское направление.".