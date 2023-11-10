Понад 430 обстрілів й 12 боєзіткнень. Ситуація під Куп’янськом і Лиманом

За минулу добу армія РФ 431 раз обстріляла Куп’янський напрямок.

«Так само оживився напрямок Бахмутський, де ворог перейшов від оборони до атаки. За минулу добу було здійснено 428 обстрілів. Бачимо, що за кількістю обстрілів десь однаково, що Куп’янський напрямок, що Бахмутський. На Бахмутському напрямку було десь приблизно так само кількість бойових зіткнень. 9 – на Бахмутському та – 12 на Лимано-Куп’янському», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він також зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку українські захисники знищили 144 військовослужбовців РФ.

«Основна мета на Куп’янському напрямку – повторна окупація міста. Зараз бачимо ситуацію, що ворог знову акцентує штурми за допомогою штурмових груп, вони ідуть, ідуть по своїм трупам і лягають біля них. На даний час успіхів на цьому напрямку армія РФ не здобула», – зазначив Фітьо.