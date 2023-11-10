Главные новости Харькова 10 ноября: как прошла ночь, данные Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и семь атак на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили семь атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел», — проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
Авиационный удар пришелся по Куриловке Харьковской области.
06:55
Ночью харьковчан предупреждали о ракетной опасности, из Купянска сообщают о «прилете»
Воздушная тревога в Харьковской области минувшей ночью звучала с 23:07 по 01:17. Telegram-канал Воздушных сил ВСУ предупредил о ракетной опасности.
Мониторинговые каналы тем временем сообщали о вылетах РСЗО или ракет С-300 в сторону Купянского района. Местные паблики проинформировали о «мощном прилете».
Информации о его последствиях на данный момент нет. Над Украиной в течение ночи ПВО «охотилась» на «шахеды». Тревогу из-за них объявляли в центре и на севере страны. Мониторинговые каналы сообщали и о «пролете» БПЛА на юге Харьковщины — у границы с Днепропетровской областью в сторону Полтавской. ВС ВСУ о беспилотниках в Харьковской области не информировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, война, ночь, обстрелы, хроника;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".