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Без воды в среду останется часть Харькова: причина и адреса

Общество 15:59   14.11.2023
Виктория Яковенко
Без воды в среду останется часть Харькова: причина и адреса

С 9:00 до 24:00 15 ноября временно отключат холодную воду в Новобаварском и Основянском районах Харькова.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», причина – проведение ремонтных работ на водоводе D=800 мм на улице Академика Богомольца.

Воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район, многоквартирные дома: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Крестьянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-я, 34, 34-я, 36, 76, ул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174;

частный сектор: ул. Федьшерская, ул. Жутовская, ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютовская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, пер. Кубраковский, пров. Орача, ул. Орача, пер. Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая, ул. Пилиповская, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Кривомазова, пер. Советский, пров. Еремеевский.

Основянский район, частный сектор: ул. Биологическая, ул. Диканевская.

Во время проведения ремонтных работ воду обещают подвозить автоцистернами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 15:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 24:00 15 ноября временно отключат холодную воду в Новобаварском и Основянском районах Харькова.".