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Без води у середу залишиться частина Харкова: причина і адреси

Суспільство 15:59   14.11.2023
Вікторія Яковенко
Без води у середу залишиться частина Харкова: причина і адреси

З 9:00 до 24:00 15 листопада тимчасово відключать холодну воду в Новобаварському та Основ’янському районах Харкова.

Як повідомили у КП «Харківводоканал» причина – проведення ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Академіка Богомольця.

Води не буде за такими адресами:

Новобаварський район, багатоквартирні будинки: вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174; приватний сектор: вул. Федьдшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстільна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгова, вул. Пилипівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Крівомазова, пров. Радянський, пров. Єреміївський.

Основ’янський район, приватний сектор: вул. Біологічна, вул. Диканівська.

На час проведення ремонтних робіт воду обіцяють підвозити автоцистернами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 15:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 24:00 15 листопада тимчасово відключать холодну воду в Новобаварському та Основ’янському районах Харкова.".