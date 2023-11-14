В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)
Днем 13 ноября пожилой мужчина упал дома, не мог встать и звал на помощь. Патрульных вызывали небезразличные люди.
По вызову прибыли копы Петр Шишигин, Евгений Кушнир, Гурий Смирнов и Артур Червоный. Через дверь полицейские услышали человеческий голос и просьбу о помощи, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Жизни гражданина могла угрожать опасность, потому правоохранители немедленно вызвали медиков. Полицейским с помощью подручных инструментов удалось открыть квартиру и попасть в квартиру. Человек лежал на полу в беспомощном состоянии. Он упал и долгое время не мог подняться на ноги», — отметили патрульные.
Мужчине оказали помощь и госпитализировали, добавили копы.
Читайте также: В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: квартира, копы, мужчина, патрульні, патрульные, помощь, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 13 ноября пожилой мужчина упал дома, не мог встать и звал на помощь. Патрульных вызывали небезразличные люди.".