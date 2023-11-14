В Харькове патрульные вызволили беспомощного мужчину из квартиры (видео)

Днем 13 ноября пожилой мужчина упал дома, не мог встать и звал на помощь. Патрульных вызывали небезразличные люди.

По вызову прибыли копы Петр Шишигин, Евгений Кушнир, Гурий Смирнов и Артур Червоный. Через дверь полицейские услышали человеческий голос и просьбу о помощи, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Жизни гражданина могла угрожать опасность, потому правоохранители немедленно вызвали медиков. Полицейским с помощью подручных инструментов удалось открыть квартиру и попасть в квартиру. Человек лежал на полу в беспомощном состоянии. Он упал и долгое время не мог подняться на ноги», — отметили патрульные.

Мужчине оказали помощь и госпитализировали, добавили копы.