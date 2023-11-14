У Харкові патрульні визволили безпорадного чоловіка з квартири (відео)
Вдень 13 листопада літній чоловік впав в себе вдома, не міг підвестися та кликав на допомогу. Патрульних викликали небайдужі люди.
На виклик прибули копи Петро Шишигін, Євгеній Кушнір, Гурій Смирнов та Артур Червоний. Через двері поліцейські почули людський голос та прохання про допомогу, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Життю громадянина могла загрожувати небезпека, тому правоохоронці негайно викликали медиків. Поліцейським із допомогою підручних інструментів вдалось відкрити помешкання та потрапити до квартири. Чоловік лежав на підлозі в безпорадному стані. Він впав та довгий час не міг підвестися на ноги», – зазначили патрульні.
Чоловіку надали допомогу та шпиталізували, додали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 13 листопада літній чоловік впав в себе вдома, не міг підвестися та кликав на допомогу. Патрульних викликали небайдужі люди.".