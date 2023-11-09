В озері в Пісочині знайшли тіло літньої жінки. Поліція з’ясовує обставини
У селищі Пісочин на Харківщині у водоймищі виявили тіло 77-річної жінки.
Повідомлення про те, що в озері на місцевому ринку плаває тіло людини правоохоронці отримали 7 листопада близько 17:20, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місце виїхали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».
Правоохоронці встановили особу жінки – родичі упізнали 77-річну харків’янку.
Обставини смерті жінки наразі встановлюються, додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Пісочин на Харківщині у водоймищі виявили тіло 77-річної жінки.".