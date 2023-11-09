В озері в Пісочині знайшли тіло літньої жінки. Поліція з’ясовує обставини

У селищі Пісочин на Харківщині у водоймищі виявили тіло 77-річної жінки.

Повідомлення про те, що в озері на місцевому ринку плаває тіло людини правоохоронці отримали 7 листопада близько 17:20, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце виїхали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці встановили особу жінки – родичі упізнали 77-річну харків’янку.

Обставини смерті жінки наразі встановлюються, додали в поліції.