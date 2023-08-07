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На Харківщині потонув іноземець, ще одну людину шукають – ДСНС про НП на воді

Суспільство 15:41   07.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині потонув іноземець, ще одну людину шукають – ДСНС про НП на воді

В Харківській області за минулий тиждень у водоймищах потонули троє людей.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко. 2 серпня рятувальники дістали тіло загиблого на Журавлівському гідропарку. Загиблий – іноземець. Його особа та обставини події встановлюються.

«5 серпня нещасний випадок стався у селищі Старовірівка Красноградського району на місцевому ставку. Загинув 37-річний чоловік. 6 серпня в Лозівському районі рятувальники виїжджали для надання допомоги на водойму в село Домаха. Врятували 14-річного підлітка, який впав у воду з гідро споруди. Хлопець отримав лише садни, госпіталізації не потребував. Хлопець пішов купатися без нагляду дорослих», – розповів Василенко.

Крім цього, 6 серпня на Лозовеньківському водосховищі в селі Черкаська Лозова під час купання зник чоловік. Наразі його пошуки тривають.

Загалом з початку сезону на водних об’єктах області виявили тіла 48 осіб, у тому числі 2 дітей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області за минулий тиждень у водоймищах потонули троє людей.".