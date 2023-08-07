На Харьковщине утонул иностранец, еще одного мужчину ищут – ГСЧС о ЧП на воде
В Харьковской области за прошедшую неделю в водоемах утонули три человека.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко. 2 августа спасатели достали тело погибшего на Журавлевском гидропарке. Погибший – иностранец. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.
«5 августа несчастный случай произошел в поселке Староверовка на местном пруду. Погиб 37-летний мужчина. 6 августа в Лозовском районе спасатели выезжали для оказания помощи на водоем в село Домаха. Спасли 14-летнего подростка, упавшего в воду из гидросооружения. Парень получил только ссадины, в госпитализации не нуждался. Парень пошел купаться без присмотра взрослых», – рассказал Василенко.
Кроме этого, 6 августа на Лозовеньковском водохранилище в селе Черкасская Лозовая во время купания пропал мужчина. Сейчас его поиски продолжаются.
Всего с начала сезона на водных объектах области обнаружили тела 48 человек, в том числе 2 детей.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за прошедшую неделю в водоемах утонули три человека.".