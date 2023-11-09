В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства

В поселке Песочин на Харьковщине в водоеме обнаружили тело 77-летней женщины.

Сообщения о том, что в озере на местном рынке плавает тело человека, правоохранители получили 7 ноября около 17:20, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали следователи. Они открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Правоохранители установили личность женщины — родственники опознали 77-летнюю харьковчанку.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, добавили в полиции.