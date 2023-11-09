Live
  • Чт 09.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.45

В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства

Общество 12:09   09.11.2023
Виктория Яковенко
В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства

В поселке Песочин на Харьковщине в водоеме обнаружили тело 77-летней женщины.

Сообщения о том, что в озере на местном рынке плавает тело человека, правоохранители получили 7 ноября около 17:20, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали следователи. Они открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Правоохранители установили личность женщины — родственники опознали 77-летнюю харьковчанку.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, добавили в полиции.

Читайте также: На Харьковщине утонул иностранец, еще одного мужчину ищут – ГСЧС о ЧП на воде

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 9 ноября: в метро предлагают работу, Терехов уехал
Главные новости Харькова 9 ноября: в метро предлагают работу, Терехов уехал
09.11.2023, 11:20
В Харькове предлагают работу: каждый месяц вакансий становится больше (фото)
В Харькове предлагают работу: каждый месяц вакансий становится больше (фото)
09.11.2023, 11:06
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
09.11.2023, 08:00
Рабочие пошли воевать: есть ли бронь на харьковских заводах — ответ ЦЗ
Рабочие пошли воевать: есть ли бронь на харьковских заводах — ответ ЦЗ
09.11.2023, 12:14
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
08.11.2023, 10:59
На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)
На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)
09.11.2023, 12:29

Новости по теме:

17:29
РСЗО ударила по Кондрашовке на Харьковщине — прокуратура показала последствия
15:11
Россияне обстреляли село на Купянщине: ранена женщина – ХОВА
16:11
На Харьковщине ищут женщину: полиция просит о помощи
19:46
Один водитель погиб, другой в больнице в результате ДТП в Харьковской области
18:50
7 лет за решеткой дали женщине, заколовшей ножом своего любимого в Харькове

Вы читали новость: «В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на Харьковщине в водоеме обнаружили тело 77-летней женщины.".