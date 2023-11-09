В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства
В поселке Песочин на Харьковщине в водоеме обнаружили тело 77-летней женщины.
Сообщения о том, что в озере на местном рынке плавает тело человека, правоохранители получили 7 ноября около 17:20, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место выехали следователи. Они открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».
Правоохранители установили личность женщины — родственники опознали 77-летнюю харьковчанку.
Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, добавили в полиции.
Читайте также: На Харьковщине утонул иностранец, еще одного мужчину ищут – ГСЧС о ЧП на воде
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: женщина, озеро, Песочин, полиция, ринок, рынок, тело, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В озере в Песочине нашли тело пожилой женщины. Полиция выясняет обстоятельства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Песочин на Харьковщине в водоеме обнаружили тело 77-летней женщины.".