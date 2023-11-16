«Мы не можем рисковать» — Игнат про системы ПВО в прифронтовых регионах
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: системы ПВО (зенитно-ракетные комплексы) не могут находиться близко к линии фронта (на Харьковщине — это и район Купянска, и госграница).
«Все регионы нужно усиливать. Очень много вопросов, почему там есть ПВО, там нет ПВО. Ну, нет столько ПВО, чтобы все взять и усилить. Особенно – прифронтовые районы. Это не так-то просто. Взять комплексы средней дальности на линии боевого столкновения – невозможно, нереально. Можно на время сделать засаду – подловить врага и уничтожить, как это уже не раз делали Воздушные силы. Вы видели моменты нанесения ударов на Севере из Брянской области. Да, это возможно, но нахождение на постоянной основе в прифронтовых регионах противовоздушной обороны – подразумевается зенитно-ракетных систем – враг будет наносить по ним удары теми же «ланцетами», артиллерией, и они будут просто уничтожены. Мы не можем рисковать таким образом, чтобы размещать ПВО прямо на небольшом расстоянии в прифронтовых регионах», — объяснил Юрий Игнат в эфире нацмарафона.
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Поэтому, по его словам, зенитно-ракетные комплексы в прифронтовых регионах «оттянуты» вглубь. При этом действует эшелонированная противовоздушная оборона: «есть ПВО Сухопутных войск, есть других Сил обороны – начиная от ПЗРК и заканчивая зенитными пушками и более мощными системами».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ігнат, ВС ВСУ, зрк, пво, прифронтовые;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: системы ПВО (зенитно-ракетные комплексы) не могут находиться близко к линии фронта (на Харьковщине — это и район Купянска, и госграница)".