«Мы не можем рисковать» — Игнат про системы ПВО в прифронтовых регионах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: системы ПВО (зенитно-ракетные комплексы) не могут находиться близко к линии фронта (на Харьковщине — это и район Купянска, и госграница).

«Все регионы нужно усиливать. Очень много вопросов, почему там есть ПВО, там нет ПВО. Ну, нет столько ПВО, чтобы все взять и усилить. Особенно – прифронтовые районы. Это не так-то просто. Взять комплексы средней дальности на линии боевого столкновения – невозможно, нереально. Можно на время сделать засаду – подловить врага и уничтожить, как это уже не раз делали Воздушные силы. Вы видели моменты нанесения ударов на Севере из Брянской области. Да, это возможно, но нахождение на постоянной основе в прифронтовых регионах противовоздушной обороны – подразумевается зенитно-ракетных систем – враг будет наносить по ним удары теми же «ланцетами», артиллерией, и они будут просто уничтожены. Мы не можем рисковать таким образом, чтобы размещать ПВО прямо на небольшом расстоянии в прифронтовых регионах», — объяснил Юрий Игнат в эфире нацмарафона.

Поэтому, по его словам, зенитно-ракетные комплексы в прифронтовых регионах «оттянуты» вглубь. При этом действует эшелонированная противовоздушная оборона: «есть ПВО Сухопутных войск, есть других Сил обороны – начиная от ПЗРК и заканчивая зенитными пушками и более мощными системами».