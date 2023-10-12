Live
  • Чт 12.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.44
  • EUR 38.64
    • 🟢

Охота на «шахедов»: Игнат рассказал, чем сбивают дроны, и какое ПВО ждут

Интервью 12:26   12.10.2023
Оксана Горун
Охота на «шахедов»: Игнат рассказал, чем сбивают дроны, и какое ПВО ждут Фото: скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил подробности о новинке, которая должна поступить на вооружение, — британской системе «Terrahawk Paladin», а также — системах, обещанных партнерами, и ежедневной работе защитников неба.

«У нас сейчас все – охотники за дронами. Даже охотники из охотничьих винтовок пытаются целиться», — сказал Юрий Игнат в эфире нацмарафона.

Безусловно, основой защиты неба над Украиной остаются системы ПВО. Однако, кроме них, работают и все подразделения ВСУ. Минувшей ночью общими усилиями сбили 28 из 33 дронов. В том числе — часть «шахедов», атаковавших Харьковщину.

«Шахеды» – это основная боевая ударная сила у них из средств воздушного нападения. 28 из 33 – это достаточно успешный результат. Это работа всех Сил обороны. И мобильные огневые группы на этот раз довольно неплохо справились, — отметил Игнат. — К сожалению, нам придется с этим сталкиваться больше. Ну, и помощь, как видите, постепенно поступает именно для борьбы с беспилотниками типа «шахед».

Говоря о помощи в защите неба над Украиной, которую ожидают в ближайшее время от партнеров, спикер ВС ВСУ перечислил систему «Patriot», которую ожидают от Германии, дополнительные системы различных модификаций «Iris-T» и «NASAMS». Кроме того, уже анонсирована поставка новой системы — «Terrahawk Paladin» из Британии.

Terrahawk Palladin
Фото: скриншот

«Британская система – это автоматические пушки, которые стреляют зенитными снарядами, обладающими разрывным действием. Много поражающих элементов, не дающих шансов «шахеду». Они могут быть как стационарно установлены, так и на шасси. Такие платформы можно размещать на объектах критической инфраструктуры непосредственно. Чтобы защитить объект, когда сбила часть авиация, часть – ПВО среднего радиуса действия, а непосредственно уже на объектах – как оружие последней надежды: что долетело – добивают эти пушки», — объяснил Юрий Игнат.

Читайте также: Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)

Он подчеркнул: в мире не так много систем ПВО, чтобы их могли поставлять Украине в неограниченных количествах. А купить такую систему невозможно.

«Вооружение – такое, как ПВО и истребители, – его нигде не купишь. Если бы можно было купить, мы бы уже давно, украинцы, скинулись на это ПВО и закрыли бы все наше государство. К сожалению, оно не продается в магазине, и ведется огромная кропотливая работа военно-политического руководства, чтобы как можно больше этого ПВО появлялось здесь», — подытожил спикер ВС ВСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Атака «шахедов» на Харьковщине: пострадала газовая инфраструктура – Минэнерго
Атака «шахедов» на Харьковщине: пострадала газовая инфраструктура – Минэнерго
12.10.2023, 12:19
«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
12.10.2023, 08:01
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
12.10.2023, 06:00
Достигнет ли РФ успеха под Купянском и Лиманом – прогноз военного обозревателя
Достигнет ли РФ успеха под Купянском и Лиманом – прогноз военного обозревателя
12.10.2023, 12:57
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр
11.10.2023, 13:33
Всех 59 погибших из-за ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине установили
Всех 59 погибших из-за ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине установили
12.10.2023, 13:28

Новости по теме:

10:27
Входим в тяжелую зиму: Синегубов заявил об ударе по критической инфраструктуре
09:17
Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)
08:31
Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом
07:25
Харьковщину ночью атаковали «шахеды»: Генштаб — об атаке и ситуации на фронте
22:10
На Харьковщину залетели вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник

  • Категории: Интервью, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Охота на «шахедов»: Игнат рассказал, чем сбивают дроны, и какое ПВО ждут»; из категории Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 12:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил подробности о новинке, которая должна поступить на вооружение, — британской системе «Terrahawk Paladin», а также — системах, обещанных партнерами, и ежедневной работе защитников неба".