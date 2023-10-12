Охота на «шахедов»: Игнат рассказал, чем сбивают дроны, и какое ПВО ждут

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил подробности о новинке, которая должна поступить на вооружение, — британской системе «Terrahawk Paladin», а также — системах, обещанных партнерами, и ежедневной работе защитников неба.

«У нас сейчас все – охотники за дронами. Даже охотники из охотничьих винтовок пытаются целиться», — сказал Юрий Игнат в эфире нацмарафона.

Безусловно, основой защиты неба над Украиной остаются системы ПВО. Однако, кроме них, работают и все подразделения ВСУ. Минувшей ночью общими усилиями сбили 28 из 33 дронов. В том числе — часть «шахедов», атаковавших Харьковщину.

«Шахеды» – это основная боевая ударная сила у них из средств воздушного нападения. 28 из 33 – это достаточно успешный результат. Это работа всех Сил обороны. И мобильные огневые группы на этот раз довольно неплохо справились, — отметил Игнат. — К сожалению, нам придется с этим сталкиваться больше. Ну, и помощь, как видите, постепенно поступает именно для борьбы с беспилотниками типа «шахед».

Говоря о помощи в защите неба над Украиной, которую ожидают в ближайшее время от партнеров, спикер ВС ВСУ перечислил систему «Patriot», которую ожидают от Германии, дополнительные системы различных модификаций «Iris-T» и «NASAMS». Кроме того, уже анонсирована поставка новой системы — «Terrahawk Paladin» из Британии.

«Британская система – это автоматические пушки, которые стреляют зенитными снарядами, обладающими разрывным действием. Много поражающих элементов, не дающих шансов «шахеду». Они могут быть как стационарно установлены, так и на шасси. Такие платформы можно размещать на объектах критической инфраструктуры непосредственно. Чтобы защитить объект, когда сбила часть авиация, часть – ПВО среднего радиуса действия, а непосредственно уже на объектах – как оружие последней надежды: что долетело – добивают эти пушки», — объяснил Юрий Игнат.

Он подчеркнул: в мире не так много систем ПВО, чтобы их могли поставлять Украине в неограниченных количествах. А купить такую систему невозможно.

«Вооружение – такое, как ПВО и истребители, – его нигде не купишь. Если бы можно было купить, мы бы уже давно, украинцы, скинулись на это ПВО и закрыли бы все наше государство. К сожалению, оно не продается в магазине, и ведется огромная кропотливая работа военно-политического руководства, чтобы как можно больше этого ПВО появлялось здесь», — подытожил спикер ВС ВСУ.