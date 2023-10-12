Полювання на “шахедів”: Ігнат розповів, чим збивають дрони і якого ППО чекають

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив подробиці про новинку, яка має надійти на озброєння, — британську систему “Terrahawk Paladin”, а також – системи, обіцяні партнерами, й щоденну роботу захисників неба.

“У нас зараз усі – мисливці за дронами. Навіть мисливці з мисливських гвинтівок намагаються цілитися де-не-де”, – сказав Юрій Ігнат в етері нацмарафону.

Безперечно, основою захисту неба над Україною залишаються системи ППО. Однак, окрім них, працюють і всі підрозділи ЗСУ. Минулої ночі спільними зусиллями збили 28 із 33 дронів. У тому числі – частину “шахедів”, які атакували Харківщину.

“Шахеди” – це основна бойова ударна сила у них із засобів повітряного нападу. 28 із 33 – це досить успішний результат. Це робота всіх Сил оборони. І мобільні вогневі групи цього разу досить непогано впоралися, – зазначив Ігнат. — На жаль, нам доведеться з цим стикатися більше. Ну, і допомога, як бачите, поступово надходить – саме для боротьби з безпілотниками типу “Шахед”.

Говорячи про допомогу в захисті неба над Україною, на яку очікують найближчим часом від партнерів, спікер ЗС ЗСУ перерахував систему “Patriot”, на яку очікують від Німеччини, додаткові системи різних модифікацій “Iris-T” та “NASAMS”. Крім того, вже анонсовано постачання нової системи – “Terrahawk Paladin” із Британії.

“Британська система – це автоматичні гармати, які стріляють зенітними снарядами, що мають розривну дію – багато вражаючих елементів, що не дають шансів “шахеду”. Вони можуть бути як стаціонарно встановлені, так і на шасі. Такі платформи можна розміщувати на об’єктах критичної інфраструктури безпосередньо. Щоб захистити об’єкт, коли там збила частину авіація, частину – ППО середнього радіусу дії, а безпосередньо вже на об’єктах як зброя останньої надії: що долетіло – добивають уже ті гармати”, – пояснив Юрій Ігнат.

Він наголосив: у світі не так багато систем ППО, щоб їх могли постачати Україні в необмежених кількостях. А купити таку систему неможливо.

“Озброєння – таке як ППО та винищувачі, його ніде не купиш. Якби можна було купити, ми б уже давно, українці, скинулися на те ППО та закрили б усю нашу державу. На жаль, воно не продається в магазині, й ведеться величезна копітка робота військово-політичного керівництва, щоби якомога більше цього ППО з’являлося тут“, – підсумував речник ПС ЗСУ.