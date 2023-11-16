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“Ми не можемо ризикувати” – Ігнат про системи ППО в прифронтових регіонах

Суспільство 09:00   16.11.2023
Оксана Горун
“Ми не можемо ризикувати” – Ігнат про системи ППО в прифронтових регіонах

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: системи ППО (зенітно-ракетні комплекси) не можуть знаходитись близько до лінії фронту (на Харківщині – це і район Куп’янська, і держкордон).

“Усі регіони потрібно посилювати. Дуже багато є питань, чому там є ППО, там нема ППО. Ну, нема стільки ППО, щоб усе взяти та посилити. Особливо – прифронтові райони. Це не так просто. Взяти комплекси середньої дальності на лінії бойового зіткнення – неможливо, нереально. Можна на якийсь час зробити засідку – підловити ворога та знищити, як це вже не раз робили Повітряні сили. Ви бачили моменти завдання ударів на Півночі з Брянської області. Так, це можливо, але знаходження на постійній основі у прифронтових регіонах протиповітряної оборони – мається на увазі зенітно-ракетних систем – ворог буде завдавати по них ударів тими ж “ланцетами”, артилерією, й вони будуть просто знищені. Ми не можемо ризикувати таким чином, щоб розміщати ППО прямо у невеликій відстані в прифронтових регіонах”, – пояснив Юрій Ігнат в етері нацмарафону.

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Тому, за його словами, зенітно-ракетні комплекси у прифронтових регіонах “відтягнуті” вглиб. При цьому діє ешелонована протиповітряна оборона: “є ППО Сухопутних військ, є інших Сил оборони – починаючи від ПЗРК і закінчуючи зенітними гарматами та потужнішими системами”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 09:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: системи ППО (зенітно-ракетні комплекси) не можуть знаходитись близько до лінії фронту (на Харківщині – це і район Куп’янська, і держкордон)".