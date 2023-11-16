В Харькове установили более 800 тепловых рамок с погодным регулированием
За последние три года в Харькове установили 823 тепловые рамки с погодным регулированием, из них 80 — в этом году.
Принцип работы такого оборудования на примере одной из 16-этажек объяснил технический директор КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Кауркин. По его словам, благодаря контроллеру и автоматике, такой тепловой узел самостоятельно регулирует подачу тепла в зависимости от погодных условий.
«То есть рамка отпускает потребителям тепла ровно столько, сколько нужно. Это экономит расход газа предприятия на приготовление теплоносителя, а также отражается на уменьшении оплаты за отопление», — отметил Евгений Кауркин.
По его словам, тепловые узлы в основном находятся в подвалах домов, где обустроены укрытия. Поскольку во время войны все они должны быть открыты, иногда теплотехника страдает от воров или жителей, которые пытаются самостоятельно регулировать теплоснабжение в многоэтажке. Поэтому он призвал харьковчан внимательно относиться к коммуникациям в своем доме, не вмешиваться в работу системы и немедленно сообщать о незаконных действиях посторонних лиц.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", отопление, тепло, тепловые рамки, теплосети, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние три года в Харькове установили 823 тепловые рамки с погодным регулированием, из них 80 — в этом году.".