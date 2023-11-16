У Харкові встановили понад 800 теплових рамок з погодним регулюванням
За останні три роки в Харкові встановили 823 теплові рамки з погодним регулюванням, з них 80 – цьогоріч.
Принцип роботи такого обладнання на прикладі однієї з 16-поверхівок пояснив технічний директор КП «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін. За його словами, завдяки контролеру та автоматиці такий тепловий вузол самостійно регулює подачу тепла залежно від погодних умов.
«Тобто рамка відпускає споживачам тепла рівно стільки, скільки потрібно. Це заощаджує витрати газу підприємства на приготування теплоносія, а також позначається на зменшенні оплати за опалення», – зазначив Євген Кауркін.
За його словами, теплові вузли здебільшого знаходяться в підвалах будинків, де облаштовані укриття. Оскільки під час війни всі вони мають бути відчиненими, іноді теплотехніка страждає від крадіїв кольорового металу або мешканців, які намагаються самотужки регулювати теплопостачання в багатоповерхівці. Тому він закликав харків’ян уважно ставитися до комунікацій у своєму будинку, не втручатися в роботу системи та негайно повідомляти про незаконні дії сторонніх осіб.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", отопление, тепло, тепловые рамки, теплосети, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 18:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні три роки в Харкові встановили 823 теплові рамки з погодним регулюванням, з них 80 – цьогоріч.".