«Ни одного метра земли не сдали» — Синегубов про ситуацию на фронте
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о том, как прошли сутки на Харьковщине, о ситуации на фронте и подготовке мобильных групп для борьбы с «шахедами».
«За сутки наши воины отразили семь больших, таких мощных штурмовых атак. Ни одного метра земли не сдали. Конечно, враг под сильным огнем и с большими потерями вынужден был отойти», — сказал Синегубов.
Он отметил, что в Купянском районе за сутки под обстрелами было порядка десяти населенных пунктов. Авиабомбами били по Подолам, под ударами были Кондрашовка, прифронтовые Синьковка, Петропавловка и Ивановка.
«Это у нас фактически те населенные пункты, по которым враг ведет активные штурмовые действия», — отметил начальник ХОВА.
Эвакуация семей с детьми из Купянского района продолжается. По данным Синегубова, 286 детей уже вывезли, еще 11 — необходимо эвакуировать.
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Также начальник ХОВА отметил, что в Харьковской области продолжают укомплектовывать группы для борьбы с «шахедами», так как ожидают ударов по критической инфраструктуре.
«Продолжаем формировать мобильные огневые группы для борьбы с «шахедами». Работаем в этом направлении круглосуточно, поскольку четко понимаем, что зима уже фактически пришла, отопительный сезон идет полным ходом, да и, конечно, враг будет целиться (что уже делает) по нашей критической инфраструктуре», — пояснил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, война, купянское направление, мобильные группы, обстрелы, синєгубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о том, как прошли сутки на Харьковщине, о ситуации на фронте и подготовке мобильных групп для борьбы с «шахедами»".