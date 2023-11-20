Два человека ранены на Харьковщине: россияне ударили из РСЗО

Из РСЗО по частному сектору в приграничье ударила российская армия. Пострадали жители села Вильча на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

«В с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО получили ранения и были госпитализированы гражданские мужчины 53-х и 74-х годов. В селе поврежден частный жилой дом», — написал утром 20 ноября в telegrаm начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, под обстрелами за сутки было не менее 18 населенных пунктов Харьковской области. Из РСЗО били еще по одному селу Чугуевского района — Юрченково. Снаряды «урагана» повредили там сельхозтехнику и хозяйственные постройки.

«По с. Подолы Купянского района враг нанес удар двумя управляемыми авиабомбами. Повреждены объект инфраструктуры, частный дом и хозяйственные постройки», — перечислил Синегубов.

Под утро — в 05:20 — армия РФ обстреляла Кондрашовку в Купянском районе. Там поврежден частный дом, пострадали хозпостройки и частный автомобиль. Предварительно, обошлось без раненых.

Также, по информации ХОВА, под ударами врага находились: Казачья Лопань, Волчанск, Бочковое, Бударки, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты.