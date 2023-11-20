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Двоє людей поранено на Харківщині: росіяни вдарили з РСЗВ

Події 08:30   20.11.2023
Оксана Горун
Двоє людей поранено на Харківщині: росіяни вдарили з РСЗВ Ілюстративне фото. Джерело: фейсбук Сергія Болвінова

З РСЗВ по приватному сектору в прикордонні вдарила російська армія. Постраждали мешканці села Вільча на Харківщині, повідомили в ХОВА.

“У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок”, – написав вранці 20 листопада в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під обстрілом за добу було не менше 18 населених пунктів Харківської області. З РСЗВ били ще по одному селу Чугуївського району – Юрченковому. Снаряди “урагану” пошкодили там сільгосптехніку та господарські споруди.

“По с. Подоли Куп’янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди”, – перерахував Синєгубов.

Над ранок – о 05:20 – армія РФ обстріляла Кіндрашівку в Куп’янському районі. Там пошкоджено приватний будинок, постраждали господарські будівлі та приватний автомобіль. Попередньо обійшлося без поранених.

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Також, за інформацією ХОВА, під ударами ворога знаходилися: Козача Лопань, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З РСЗВ по приватному сектору в прикордонні вдарила російська армія. Постраждали мешканці села Вільча на Харківщині, повідомили в ХОВА".