Двоє людей поранено на Харківщині: росіяни вдарили з РСЗВ
З РСЗВ по приватному сектору в прикордонні вдарила російська армія. Постраждали мешканці села Вільча на Харківщині, повідомили в ХОВА.
“У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок”, – написав вранці 20 листопада в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, під обстрілом за добу було не менше 18 населених пунктів Харківської області. З РСЗВ били ще по одному селу Чугуївського району – Юрченковому. Снаряди “урагану” пошкодили там сільгосптехніку та господарські споруди.
“По с. Подоли Куп’янського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, приватний будинок та господарчі споруди”, – перерахував Синєгубов.
Над ранок – о 05:20 – армія РФ обстріляла Кіндрашівку в Куп’янському районі. Там пошкоджено приватний будинок, постраждали господарські будівлі та приватний автомобіль. Попередньо обійшлося без поранених.
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Також, за інформацією ХОВА, під ударами ворога знаходилися: Козача Лопань, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, поранені, рсзо, синєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 08:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З РСЗВ по приватному сектору в прикордонні вдарила російська армія. Постраждали мешканці села Вільча на Харківщині, повідомили в ХОВА".