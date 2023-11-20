“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про те, як минула доба на Харківщині, про ситуацію на фронті та підготовку мобільних груп для боротьби з “шахедами”.
“За добу фактично наші воїни відбили сім великих таких потужних штурмових атак. Жодного метра землі не здали. Звичайно, що ворог під сильним вогнем і з великими втратами вимушений був відійти“, – сказав Синєгубов.
Він зазначив, що в Куп’янському районі за добу під обстрілами було близько десяти населених пунктів. Авіабомбами били по Подолах, під ударами були Кіндрашівка, прифронтові Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.
“Це у нас фактично ті населені пункти, в напрямках яких ворог веде активні штурмові дії”, – зазначив начальник ХОВА.
Евакуація сімей із дітьми з Куп’янського району триває. За даними Синєгубова, 286 дітей уже вивезли, ще 11 – необхідно евакуювати.
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Також начальник ХОВА зазначив, що в Харківській області продовжують укомплектовувати групи для боротьби з “шахедами”, оскільки очікують на удари по критичній інфраструктурі.
“Продовжуємо формувати мобільні вогневі групи для боротьби з “шахедами”. Працюємо у цьому напрямку цілодобово, оскільки чітко розуміємо, що зима вже фактично прийшла, опалювальний сезон іде повним ходом, ну і, звичайно, що ворог буде цілити (що вже робить) по нашій критичній інфраструктурі“, – пояснив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, війна, евакуація, купянское направление, мобильные группы, обстріли, синєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про те, як минула доба на Харківщині, про ситуацію на фронті та підготовку мобільних груп для боротьби з “шахедами”".