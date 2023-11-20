“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про те, як минула доба на Харківщині, про ситуацію на фронті та підготовку мобільних груп для боротьби з “шахедами”.

“За добу фактично наші воїни відбили сім великих таких потужних штурмових атак. Жодного метра землі не здали. Звичайно, що ворог під сильним вогнем і з великими втратами вимушений був відійти“, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що в Куп’янському районі за добу під обстрілами було близько десяти населених пунктів. Авіабомбами били по Подолах, під ударами були Кіндрашівка, прифронтові Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.

“Це у нас фактично ті населені пункти, в напрямках яких ворог веде активні штурмові дії”, – зазначив начальник ХОВА.

Евакуація сімей із дітьми з Куп’янського району триває. За даними Синєгубова, 286 дітей уже вивезли, ще 11 – необхідно евакуювати.

Також начальник ХОВА зазначив, що в Харківській області продовжують укомплектовувати групи для боротьби з “шахедами”, оскільки очікують на удари по критичній інфраструктурі.

“Продовжуємо формувати мобільні вогневі групи для боротьби з “шахедами”. Працюємо у цьому напрямку цілодобово, оскільки чітко розуміємо, що зима вже фактично прийшла, опалювальний сезон іде повним ходом, ну і, звичайно, що ворог буде цілити (що вже робить) по нашій критичній інфраструктурі“, – пояснив Синєгубов.