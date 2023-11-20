Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті

Події 10:42   20.11.2023
Оксана Горун
“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про те, як минула доба на Харківщині, про ситуацію на фронті та підготовку мобільних груп для боротьби з “шахедами”.

За добу фактично наші воїни відбили сім великих таких потужних штурмових атак. Жодного метра землі не здали. Звичайно, що ворог під сильним вогнем і з великими втратами вимушений був відійти“, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що в Куп’янському районі за добу під обстрілами було близько десяти населених пунктів. Авіабомбами били по Подолах, під ударами були Кіндрашівка, прифронтові Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.

“Це у нас фактично ті населені пункти, в напрямках яких ворог веде активні штурмові дії”, – зазначив начальник ХОВА.

Евакуація сімей із дітьми з Куп’янського району триває. За даними Синєгубова, 286 дітей уже вивезли, ще 11 – необхідно евакуювати.

Читайте також:  Двоє людей поранено на Харківщині: росіяни вдарили з РСЗВ

Також начальник ХОВА зазначив, що в Харківській області продовжують укомплектовувати групи для боротьби з “шахедами”, оскільки очікують на удари по критичній інфраструктурі.

“Продовжуємо формувати мобільні вогневі групи для боротьби з “шахедами”. Працюємо у цьому напрямку цілодобово, оскільки чітко розуміємо, що зима вже фактично прийшла, опалювальний сезон іде повним ходом, ну і, звичайно, що ворог буде цілити (що вже робить) по нашій критичній інфраструктурі“, – пояснив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії
20.11.2023, 22:20
Харків засипало снігом (фото, відео)
Харків засипало снігом (фото, відео)
20.11.2023, 06:50
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
Податківиця окупантів із Куп’янська втекла до Чугуєва, але її спіймали
03.10.2022, 11:22
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
Чи допомагали Харків і Терехов військовим, розповіла 92 бригада ім. Сірка
20.11.2023, 22:03
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20.11.2023, 20:31
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради
20.11.2023, 20:06

Новини за темою:

20:43
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19:53
Головні новини Харкова 18.11: комунальники готові до снігу, обстріл Козачої
08:27
У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»
23:17
Головні новини 17 листопада: до Харкова йдуть морози, ЗСУ воюють з мишами
23:03
Головні новини Харкова 14.11: вбивці Вакуленка, фронт, підготовка до свят

Ви читали новину: «“Жодного метра землі не здали” – Синєгубов про ситуацію на фронті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про те, як минула доба на Харківщині, про ситуацію на фронті та підготовку мобільних груп для боротьби з “шахедами”".