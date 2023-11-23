Завтра на Харьковщине на два часа перекроют трассу: подробности

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Трассу М-03 Киев – Харьков – Довжанский перекроют в районе села Граково 24 ноября с 11:00 до 13:00.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Трассу перекроют из-за проведения аварийно-восстановительных работ АО «Харьковоблэнерго». Отмечается, что энергетики должны возобновить электроснабжение ряда потребителей и объектов инфраструктуры.

«В связи с проведением аварийных работ по всей полосе движения для транспортных средств будет организован объезд. Участников дорожного движения просим учитывать временные ограничения и корректировать маршруты или, по возможности, перенести поездки», — добавили дорожники.