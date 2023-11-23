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Завтра на Харьковщине на два часа перекроют трассу: подробности

Общество 19:30   23.11.2023
Виктория Яковенко
Завтра на Харьковщине на два часа перекроют трассу: подробности Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Трассу М-03 Киев – Харьков – Довжанский перекроют в районе села Граково 24 ноября с 11:00 до 13:00.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Трассу перекроют из-за проведения аварийно-восстановительных работ АО «Харьковоблэнерго». Отмечается, что энергетики должны возобновить электроснабжение ряда потребителей и объектов инфраструктуры.

«В связи с проведением аварийных работ по всей полосе движения для транспортных средств будет организован объезд. Участников дорожного движения просим учитывать временные ограничения и корректировать маршруты или, по возможности, перенести поездки», — добавили дорожники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 19:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трассу М-03 Киев – Харьков – Довжанский перекроют в районе села Граково 24 ноября с 11:00 до 13:00.".