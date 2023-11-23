Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський перекриватимуть у районі села Гракове 24 листопада з 11:00 до 13:00.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Трасу перекриють через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Харківобленерго». Зазначається, що енергетики мають поновити електропостачання низки споживачів та об’єктів інфраструктури.

«У зв’язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. Учасників дорожнього руху просимо враховувати тимчасове обмеження та відкоригувати маршрути, або, за можливості, перенести поїздки», – додали дорожники.