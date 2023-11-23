Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський перекриватимуть у районі села Гракове 24 листопада з 11:00 до 13:00.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Трасу перекриють через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Харківобленерго». Зазначається, що енергетики мають поновити електропостачання низки споживачів та об’єктів інфраструктури.
«У зв’язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. Учасників дорожнього руху просимо враховувати тимчасове обмеження та відкоригувати маршрути, або, за можливості, перенести поїздки», – додали дорожники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авария, дорожники, перекроют, трасса, харківщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 19:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський перекриватимуть у районі села Гракове 24 листопада з 11:00 до 13:00.".