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Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці

Суспільство 19:30   23.11.2023
Вікторія Яковенко
Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський перекриватимуть у районі села Гракове 24 листопада з 11:00 до 13:00.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Трасу перекриють через проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Харківобленерго». Зазначається, що енергетики мають поновити електропостачання низки споживачів та об’єктів інфраструктури.

«У зв’язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. Учасників дорожнього руху просимо враховувати тимчасове обмеження та відкоригувати маршрути, або, за можливості, перенести поїздки», – додали дорожники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 19:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський перекриватимуть у районі села Гракове 24 листопада з 11:00 до 13:00.".