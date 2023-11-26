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В Харькове копы остановили водителя, который имел рекордный уровень опьянения

Общество 11:05   26.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове копы остановили водителя, который имел рекордный уровень опьянения

Шокирующие символы — три вертикальные стрелочки ⬆️⬆️⬆️ — зафиксировал прибор «Драгер» вчера вечером, когда протестировал уровень опьянения задержанного водителя, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

На проспекте Героев Харькова патрульные остановили автомобиль Opel. Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти на месте осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер». Прибор показал результат в виде трех вертикальных стрелок ⬆️⬆️⬆️, что означает критическое превышение максимального уровня опьянения.

Инспекторы составили на водителя Opel административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

Всего за минувшие сутки патрульные обнаружили 26 водителей, управлявших автомобилями подшофе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 11:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шокирующие символы — три вертикальные стрелочки ⬆️⬆️⬆️ — зафиксировал прибор «Драгер» вчера вечером, когда протестировал уровень опьянения задержанного водителя, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".