У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
Шокуючі символи – три вертикальні стрілочки ⬆️⬆️⬆️ – зафіксував прилад “Драгер” учора ввечері, коли протестував рівень сп’яніння затриманого водія, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
На проспекті Героїв Харкова патрульні зупинили автомобіль Opel. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти на місці огляд стану сп’яніння за допомогою газоаналізатора “Драгер”. Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок ⬆️⬆️⬆️, що означає критичне перевищення максимального рівня сп’яніння.
Інспектори склали на водія Opel адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.
Усього за минулу добу патрульні виявили 26 водіїв, які керували автомобілями підшофе.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: автомобиль, водитель, Драгер, за рулем, машина, патрульная полиция Харьковской области, подшофе, пьяный, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 11:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шокуючі символи – три вертикальні стрілочки ⬆️⬆️⬆️ – зафіксував прилад “Драгер” учора ввечері, коли протестував рівень сп’яніння затриманого водія, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".