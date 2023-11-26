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У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння

Події 11:05   26.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння

Шокуючі символи – три вертикальні стрілочки ⬆️⬆️⬆️ – зафіксував прилад “Драгер” учора ввечері, коли протестував рівень сп’яніння затриманого водія, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

На проспекті Героїв Харкова патрульні зупинили автомобіль Opel. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти на місці огляд стану сп’яніння за допомогою газоаналізатора “Драгер”. Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок ⬆️⬆️⬆️, що означає критичне перевищення максимального рівня сп’яніння.

Інспектори склали на водія Opel адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.

Усього за минулу добу патрульні виявили 26 водіїв, які керували автомобілями підшофе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 11:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шокуючі символи – три вертикальні стрілочки ⬆️⬆️⬆️ – зафіксував прилад “Драгер” учора ввечері, коли протестував рівень сп’яніння затриманого водія, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".