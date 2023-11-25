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ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)

Події 17:35   25.11.2023
Оксана Горун
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)

Подробиці смертельної ДТП, що сталася на трасі Харків-Красноград-Перещепіне, повідомили в ДСНС.

“Рятувальниками 56-ї (смт Нова Водолага) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзд на ліквідацію ДТП, яка сталася на автодорозі Харків-Красноград-Перещепине. Внаслідок пригоди загинув водій, тіло загиблого було затиснуте деформованими конструкціями автомобіля. За допомогою спеціального гідравлічного інструменту тіло чоловіка деблокували”, – поінформували в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці смертельної ДТП, що сталася на трасі Харків-Красноград-Перещепіне, повідомили в ДСНС".