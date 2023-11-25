ДТП на Харьковщине: погибшего водителя вырезали из машины (фото)

Подробности смертельного ДТП, которое случилось на трассе Харьков-Красноград-Перещепино, сообщили в ГСЧС.

«Спасателями 56-й (пгт Новая Водолага) Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области был осуществлен выезд на ликвидацию ДТП, которое произошло на автодороге Харьков-Красноград-Перещепино. В результате происшествия погиб водитель, тело погибшего было зажато деформированными конструкциями автомобиля. С помощью специального гидравлического инструмента тело мужчины деблокировано», — проинформировали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.