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ДТП на Харьковщине: погибшего водителя вырезали из машины (фото)

Происшествия 17:35   25.11.2023
Оксана Горун
ДТП на Харьковщине: погибшего водителя вырезали из машины (фото) Фото: ГСЧС

Подробности смертельного ДТП, которое случилось на трассе Харьков-Красноград-Перещепино, сообщили в ГСЧС.

«Спасателями 56-й (пгт Новая Водолага) Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области был осуществлен выезд на ликвидацию ДТП, которое произошло на автодороге Харьков-Красноград-Перещепино. В результате происшествия погиб водитель, тело погибшего было зажато деформированными конструкциями автомобиля. С помощью специального гидравлического инструмента тело мужчины деблокировано», — проинформировали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 17:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности смертельного ДТП, которое случилось на трассе Харьков-Красноград-Перещепино, сообщили в ГСЧС".