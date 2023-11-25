ДТП на Харьковщине: погибшего водителя вырезали из машины (фото)
Фото: ГСЧС
Подробности смертельного ДТП, которое случилось на трассе Харьков-Красноград-Перещепино, сообщили в ГСЧС.
«Спасателями 56-й (пгт Новая Водолага) Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области был осуществлен выезд на ликвидацию ДТП, которое произошло на автодороге Харьков-Красноград-Перещепино. В результате происшествия погиб водитель, тело погибшего было зажато деформированными конструкциями автомобиля. С помощью специального гидравлического инструмента тело мужчины деблокировано», — проинформировали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ДТП, погибший;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на Харьковщине: погибшего водителя вырезали из машины (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности смертельного ДТП, которое случилось на трассе Харьков-Красноград-Перещепино, сообщили в ГСЧС".