Подвалы в центре Харькова стоимостью почти 9 млн грн суд вернул городу

Через суд вернули нежилые помещения в старинных домах Харькова в центре города, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Речь идет о нежилых помещениях, расположенных по ул. Гуданова, 16 и пер. Классическому, 8 в г. Харьков. Общая площадь помещений составляет около 430 кв. м, а стоимость – почти 9 млн грн.

В 2018 и 2019 гг. государственные регистраторы оформили права на эту недвижимость за физическими лицами. При этом правоустанавливающие документы лица не предоставляли, следовательно, государственная регистрация проведена безосновательно.

Но эти спорные помещения с 1992 года находятся в собственности территориальной громады города, в частности на балансе КП «Жилкомсервис». Харьковский горсовет не давал согласия на их отчуждение в частную собственность. Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд.

После одобрительного приговора суда в пользу прокуратуры в течение октября – ноября этого года право коммунальной собственности на эти помещения зарегистрировали за Харьковским горсоветом.

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