Підвали у центрі Харкова вартістю майже 9 млн грн суд повернув місту

Через суд повернули нежитлові приміщення у старовинних будинках Харкова у центрі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про нежитлові приміщення, розташовані по вул. Гуданова, 16 та пров. Класичному, 8 в м. Харків. Загальна площа приміщень складає близько 430 кв. м, а вартість — майже 9 млн грн.

У 2018 та 2019 роках державні реєстратори зареєстрували права на цю нерухомість за фізичними особами. При цьому правовстановлюючі документи особи не надавали, отже державна реєстрація проведена безпідставно.

Але ці спірні приміщення з 1992 року перебувають у власності територіальної громади міста, зокрема на балансі КП «Жилкомсервіс». Харківська міськрада не надавала згоди на їх відчуження у приватну власність. Отже прокуратура звернулася із позовом до суду.

Після схвального вироку суду на користь прокуратури протягом жовтня – листопада цього року право комунальної власності на ці приміщення зареєстровані за Харківською міськрадою.