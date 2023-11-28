Підвали у центрі Харкова вартістю майже 9 млн грн суд повернув місту
Через суд повернули нежитлові приміщення у старовинних будинках Харкова у центрі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Йдеться про нежитлові приміщення, розташовані по вул. Гуданова, 16 та пров. Класичному, 8 в м. Харків. Загальна площа приміщень складає близько 430 кв. м, а вартість — майже 9 млн грн.
У 2018 та 2019 роках державні реєстратори зареєстрували права на цю нерухомість за фізичними особами. При цьому правовстановлюючі документи особи не надавали, отже державна реєстрація проведена безпідставно.
Але ці спірні приміщення з 1992 року перебувають у власності територіальної громади міста, зокрема на балансі КП «Жилкомсервіс». Харківська міськрада не надавала згоди на їх відчуження у приватну власність. Отже прокуратура звернулася із позовом до суду.
Після схвального вироку суду на користь прокуратури протягом жовтня – листопада цього року право комунальної власності на ці приміщення зареєстровані за Харківською міськрадою.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КП "Жилкомсервис", нежилое помещение, подвал, суд, Харьков., Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 16:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд повернули нежитлові приміщення у старовинних будинках Харкова у центрі міста, повідомила Харківська обласна прокуратура.".