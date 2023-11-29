Какие продукты подорожали и подешевели на Харьковщине — данные облстата

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области в октябре в сравнении с сентябрем выросли на 1,1%, информирует ГУ статистики в области.

Больше всего подорожали овощи (на 12,6%) и яйца (на 9,3%). Также выросли цены на безалкогольные напитки (на 2,4%), молоко (на 1,4%), сыр и творог (на 0,6 %), фрукты (на 0,3%), мясо и мясопродукты (на 0,1%), масло (на 0,1%).

В то же время, снизились цены на подсолнечное масло (на 0,1%), макаронные изделия (на 0,4%), рыбу и продукты из рыбы (на 0,5%), хлеб (на 1,1%) и сахар (на 3,1%).

Алкоголь подешевел на 1,7%. Одежда подорожала на 1,2%, обувь — на 0,7%, а горюче-смазочные материалы — на 3,6%.