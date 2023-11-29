Какие продукты подорожали и подешевели на Харьковщине — данные облстата
Цены на продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области в октябре в сравнении с сентябрем выросли на 1,1%, информирует ГУ статистики в области.
Больше всего подорожали овощи (на 12,6%) и яйца (на 9,3%). Также выросли цены на безалкогольные напитки (на 2,4%), молоко (на 1,4%), сыр и творог (на 0,6 %), фрукты (на 0,3%), мясо и мясопродукты (на 0,1%), масло (на 0,1%).
В то же время, снизились цены на подсолнечное масло (на 0,1%), макаронные изделия (на 0,4%), рыбу и продукты из рыбы (на 0,5%), хлеб (на 1,1%) и сахар (на 3,1%).
Алкоголь подешевел на 1,7%. Одежда подорожала на 1,2%, обувь — на 0,7%, а горюче-смазочные материалы — на 3,6%.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: облстат, продукты, Харьков., цены;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 22:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на продукты и безалкогольные напитки в Харьковской области в октябре в сравнении с сентябрем выросли на 1,1%, информирует ГУ статистики в области.".