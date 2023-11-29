Які продукти подорожчали та які подешевшали на Харківщині – дані облстату

Ціни на продукти та безалкогольні напої на Харківщині в жовтні порівняно з вереснем зросли на 1,1%, інформує ГУ статистики в області.

Найбільше подорожчали овочі (на 12,6%) та яйця (на 9,3%). Також зросли ціни на безалкогольні напої (на 2,4%), молоко (на 1,4%), сир та м’який сир (на 0,6%), фрукти (на 0,3%), м’ясо та м’ясопродукти (на 0, 1%), масло (на 0,1%).

Водночас знизилися ціни на соняшникову олію (на 0,1%), макаронні вироби (на 0,4%), рибу та продукти з риби (на 0,5%), хліб (на 1,1%) та цукор (на 3,1%).

Алкоголь подешевшав на 1,7%. Одяг подорожчав на 1,2%, взуття – на 0,7%, а паливно-мастильні матеріали – на 3,6%.