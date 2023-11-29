Новые рекорды: дроны харьковской 92-й ОШБр уничтожили технику РФ под Бахмутом
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 4 единицы вражеской техники.
«2 САУ, ЗРК и ВАТ — «ахиллесовцы» бьют новые рекорды», — сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.
В частности, воины попали в:
— САУ 2с19 «Мста-С» стоимостью 1,6 миллиона долларов,
— САУ 2с4 «Тюльпан»,
— 2С4 «Тюльпан»,
— ЗРК «Стрела-10».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, бахмут, бригада, дроны, рф, техника, федоренко, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 4 единицы вражеской техники.".