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Новые рекорды: дроны харьковской 92-й ОШБр уничтожили технику РФ под Бахмутом

Общество 11:45   29.11.2023
Виктория Яковенко
Новые рекорды: дроны харьковской 92-й ОШБр уничтожили технику РФ под Бахмутом

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 4 единицы вражеской техники.

«2 САУ, ЗРК и ВАТ — «ахиллесовцы» бьют новые рекорды», — сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

В частности, воины попали в:

— САУ 2с19 «Мста-С» стоимостью 1,6 миллиона долларов,
— САУ 2с4 «Тюльпан»,
— 2С4 «Тюльпан»,
— ЗРК «Стрела-10».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила FPV-дронами 4 единицы вражеской техники.".