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Дроны харьковских воинов поразили вражескую технику под Бахмутом (видео)

Общество 17:14   23.11.2023
Виктория Яковенко
Дроны харьковских воинов поразили вражескую технику под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила РСЗО БМ-21 «Град» и нанесла существенные повреждения БМП-2.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, уничтоженная «Град» могла стрелять до 40 км. Она предназначена для огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, техники, полевых укреплений.

Вражескую технику бойцы уничтожили FPV-дронами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 17:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила РСЗО БМ-21 «Град» и нанесла существенные повреждения БМП-2.".