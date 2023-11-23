Дроны харьковских воинов поразили вражескую технику под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении уничтожила РСЗО БМ-21 «Град» и нанесла существенные повреждения БМП-2.

Как сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко, уничтоженная «Град» могла стрелять до 40 км. Она предназначена для огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, техники, полевых укреплений.

Вражескую технику бойцы уничтожили FPV-дронами.