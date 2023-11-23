Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)

Суспільство 17:14   23.11.2023
Вікторія Яковенко
Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила РСЗВ БМ-21 «Град» та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, знищена «Град» могла стріляти до 40 км. Вона призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, техніки, польових укріплень.

Ворожу техніку бійці знищили FPV-дронами.

Читайте також: Танк РФ за $3,5 млн спалив дрон харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 23.11: підземна школа, фронт, пожежа біля метро
Головні новини Харкова 23.11: підземна школа, фронт, пожежа біля метро
23.11.2023, 22:07
У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)
У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)
23.11.2023, 22:01
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
23.11.2023, 21:16
«Має бути добровільно» – Немічев з Kraken порушив питання демобілізації
«Має бути добровільно» – Немічев з Kraken порушив питання демобілізації
23.11.2023, 20:37
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
23.11.2023, 10:29
Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці
Завтра на Харківщині на дві години перекриють трасу: подробиці
23.11.2023, 19:30

Новини за темою:

21:34
Танк РФ за $3,5 млн спалив дрон харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)
18:35
Як харківська ОШБр витрачає під Бахмутом тисячі доларів, а РФ втрачає мільйони
19:51
Дрони харківської 92-ї ОШБр підбили ворожої техніки на $3,9 млн (відео)
23:13
Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)
07:47
Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)

Ви читали новину: «Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 17:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила РСЗВ БМ-21 «Град» та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2.".