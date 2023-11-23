Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила РСЗВ БМ-21 «Град» та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2.
Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, знищена «Град» могла стріляти до 40 км. Вона призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, техніки, польових укріплень.
Ворожу техніку бійці знищили FPV-дронами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, воины, вражеская, град, дроны, техника, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 17:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила РСЗВ БМ-21 «Град» та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2.".