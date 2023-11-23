Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила РСЗВ БМ-21 «Град» та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2.

Як повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко, знищена «Град» могла стріляти до 40 км. Вона призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, техніки, польових укріплень.

Ворожу техніку бійці знищили FPV-дронами.