«Нові рекорди»: дрони харківської 92-ї ОШБр знищили техніку РФ під Бахмутом
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 4 одиниці ворожої техніки.
«2 САУ, ЗРК та ВАТ – «ахіллесівці» бʼють нові рекорди», – повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.
Зокрема, воїни влучили в:
– САУ 2с19 «Мста-С» вартістю 1,6 мільйона доларів,
– САУ 2с4 «Тюльпан»,
– 2С4 «Тюльпан»,
– ЗРК «Стріла-10».
Читайте також: Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, бахмут, бригада, дроны, рф, техника, федоренко, Харьковская;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Нові рекорди»: дрони харківської 92-ї ОШБр знищили техніку РФ під Бахмутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 4 одиниці ворожої техніки.".