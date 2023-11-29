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«Нові рекорди»: дрони харківської 92-ї ОШБр знищили техніку РФ під Бахмутом

Суспільство 11:45   29.11.2023
Вікторія Яковенко
«Нові рекорди»: дрони харківської 92-ї ОШБр знищили техніку РФ під Бахмутом

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 4 одиниці ворожої техніки.

«2 САУ, ЗРК та ВАТ – «ахіллесівці» бʼють нові рекорди», – повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

Зокрема, воїни влучили в:

– САУ 2с19 «Мста-С» вартістю 1,6 мільйона доларів,

– САУ 2с4 «Тюльпан»,

– 2С4 «Тюльпан»,

– ЗРК «Стріла-10».

Читайте також: Дрони харківських воїнів уразили ворожу техніку під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку знищила FPV-дронами 4 одиниці ворожої техніки.".