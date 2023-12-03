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Тараном сверху ВСУ уничтожили квадрокоптер врага под Купянском (видео)

Общество 21:55   03.12.2023
Елена Нагорная
Тараном сверху ВСУ уничтожили квадрокоптер врага под Купянском (видео)

Подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожило вражеский квадрокоптер тараном сверху на Купянском направлении.

Об этом сообщают в управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Видео: СтратКом ВСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 21:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожило вражеский квадрокоптер тараном сверху на Купянском направлении.".