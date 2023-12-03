Тараном сверху ВСУ уничтожили квадрокоптер врага под Купянском (видео)
Подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожило вражеский квадрокоптер тараном сверху на Купянском направлении.
Об этом сообщают в управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.
Видео: СтратКом ВСУ
Читайте также: Вражеские дроны “приземлили” пограничники на Харьковщине (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, дроны, квадрокоптер, купянское направление, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тараном сверху ВСУ уничтожили квадрокоптер врага под Купянском (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделение РУБпАК 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожило вражеский квадрокоптер тараном сверху на Купянском направлении.".