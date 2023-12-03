Тараном зверху ЗСУ знищили квадрокоптер ворога під Куп’янськом (відео)
Підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищив ворожий квадрокоптер тараном зверху на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
Відео: СтратКом ЗСУ
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дроны, ЗСУ, квадрокоптер, купянское направление, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 21:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищив ворожий квадрокоптер тараном зверху на Куп’янському напрямку.".