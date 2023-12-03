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Тараном зверху ЗСУ знищили квадрокоптер ворога під Куп’янськом (відео)

Суспільство 21:55   03.12.2023
Олена Нагорна
Тараном зверху ЗСУ знищили квадрокоптер ворога під Куп’янськом (відео)

Підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищив ворожий квадрокоптер тараном зверху на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Відео: СтратКом ЗСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 21:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділ РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищив ворожий квадрокоптер тараном зверху на Куп’янському напрямку.".