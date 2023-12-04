44 единицы техники РФ за сутки ликвидировали на Купянско-Лиманском направлении
О ситуации на линии фронта за минувшие сутки в эфире нацмарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«На Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки 138 человек потерял противник (это и за счет применения наших дронов-камикадзе) и 44 единицы военной техники, среди которых три танка и две боевые бронированные машины», — привел данные Фитьо.
По его информации, на этом направлении зафиксировали 422 обстрела за сутки. Армия РФ не снижает активность штурмов.
«Активизация линии фронта прошла еще в начале октября. Российские оккупанты готовились к этому. Мы видели их подготовку, осуществляли ответные адекватные реакции на эту подготовку. Так же подтягивали резервы, укреплялись. И плюс-минус, сейчас активизация остается на том же уровне, как была», — оценил обстановку спикер Сухопутных войск ВСУ.
Что со стороны врага усилилось — так это применение дронов-камикадзе. Они летают регулярно вдоль всей линии ответственности ОСГВ «Хортица».
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«За прошедшие сутки что на Бахмутском, что на Лимано-Купянском направлении было применение по 15 дронов-камикадзе на каждом из направлений. У них производство этих дронов отлажено, они используют их активно. Но подчеркиваем то, что дрон сам по себе не летает. Дроном управляет оператор, и от профессионализма оператора зависит успех использования данного боеприпаса. Принимаются меры как радиоэлектронной борьбы против вражеских дронов, так и другая защита наших военнослужащих и техники, которая используется на фронте. Также хочу отметить, что украинские дроны-камикадзе — это для россиян очень большая головная боль. Благодаря украинским защитникам, нашим украинским пилотам этих дронов, у россиян идут большие потери», — сообщил Фитьо.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, купянско-лиманское направление, новости Харькова, обстрелы, уничтожили, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на линии фронта за минувшие сутки в эфире нацмарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо".