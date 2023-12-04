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Месяцы без существенного прогресса: ISW о российских штурмах под Купянском

Мир 07:31   04.12.2023
Оксана Горун
Месяцы без существенного прогресса: ISW о российских штурмах под Купянском

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке, ссылаясь на данные украинских и российских источников, констатировал, что армия РФ не достигла подтвержденных успехов на Купянском и Лиманском направлениях. 

«Российские войска 3 декабря продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, но не добились подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили атаки российских войск к северо-востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в районе Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-западу от Купянска), Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово) и Серебрянского лесничества», — сообщили аналитики ISW.

Кадры с геолокацией подтверждают некоторую активность в Луганской области — в основном на «привычных» театрах боевых действий. На Харьковщине россияне продолжают свои попытки штурмов в районах Синьковки и Кисловки, но сами признают всю тщетность затрачиваемых людей и техники.

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«Российский блоггер заявил, что российские войска продолжают наступать в районе Синьковки и Кисловки (20 км к юго-востоку от Купянска), но за последние несколько месяцев существенного прогресса не добились», — констатировали в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 07:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке, ссылаясь на данные украинских и российских источников, констатировал, что армия РФ не достигла подтвержденных успехов на Купянском и Лиманском направлениях".