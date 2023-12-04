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Главные новости Харькова 4 декабря: как прошла ночь

Происшествия 06:58   04.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

06:58

Ночь «шахедов» обошла Харьковскую область «по касательной»

Минувшая ночь в Украине вновь стала ночью «шахедов». О движении первой группы из Крыма Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 19:28 3 декабря. Изначально с юга они двигались через центр Украины. Тревога, связанная с вражескими БПЛА, в Харьковской области прозвучала в 23:31. ВС ВСУ сообщили о том, что беспилотники — на границе между Харьковской и Днепропетровской областями.

В 0:14 они достигли границы Харьковской и Полтавской областей, обойдя Харьковщину «по касательной».

Но отбой в Харькове прозвучал только в 02:02. А в 02:43 — уже новая тревога. На сей раз из-за активности российской тактической авиации. «Шахеды» кружили над Украиной практически до пяти утра. Последним регионом, который предупредили об опасности стала Ивано-Франковская область. Там тревога прозвучала в 03:15.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 06:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".