Погибшего нашли на пепелище: третья трагедия за сутки на Харьковщине

ГСЧС сообщила о третьем за сутки смертельном пожаре в Харьковской области. Мужчина погиб в Лозовском районе.

Сообщение про пожар в селе Квитневое Близнюковской громады на Лозовщине спасатели получили в 21:45 3 декабря. Горел частный дом, в котором жил 74-летний мужчина.

«Дом был полностью деревянный, поэтому огонь быстро охватил всю площадь в 100 кв. м, — описала ситуацию пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — На место происшествия прибыли спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части. Они сразу приступили к тушению огня и поискам хозяина. Поисковые работы усложнялись наличием большого пламени, высокой температурой и разрушением сгоревших конструкций дома».

Читайте также: Два человека погибли в пожарах на Харьковщине

Огонь смогли локализовать в 22:51. Но разрушенные конструкции дома разбирали до утра в поисках хозяина. Его обгоревшие останки обнаружили под грудой обломков. Полностью потушили огонь в 9:10 4 декабря. Причину пожара устанавливают.