Загиблого знайшли на згарищі: третя трагедія за добу на Харківщині
ДСНС повідомила про третю за добу смертельну пожежу в Харківській області. Чоловік загинув у Лозівському районі.
Повідомлення про пожежу в селі Квітневе Близнюківської громади на Лозівщині рятувальники отримали о 21:45 3 грудня. Горів приватний будинок, у якому мешкав 74-річний чоловік.
“Будинок був повністю дерев’яний, тому вогонь швидко охопив всю його площу у 100 кв. м, – описала ситуацію пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – До місця події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони відразу стали до гасіння вогню і пошуків господаря. Пошукові роботи ускладнювались наявністю великого полум’я, високою температурою та руйнацією згорілих конструкцій будинку”.
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Вогонь змогли локалізувати о 22:51. Але зруйновані конструкції будинку розбирали до ранку в пошуках господаря. Його обгорілі останки виявили під купою уламків. Повністю загасили вогонь о 9:10 4 грудня. Причину пожежі встановлюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, погибший, пожар;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС повідомила про третю за добу смертельну пожежу в Харківській області. Чоловік загинув у Лозівському районі".