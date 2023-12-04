Загиблого знайшли на згарищі: третя трагедія за добу на Харківщині

ДСНС повідомила про третю за добу смертельну пожежу в Харківській області. Чоловік загинув у Лозівському районі.

Повідомлення про пожежу в селі Квітневе Близнюківської громади на Лозівщині рятувальники отримали о 21:45 3 грудня. Горів приватний будинок, у якому мешкав 74-річний чоловік.

“Будинок був повністю дерев’яний, тому вогонь швидко охопив всю його площу у 100 кв. м, – описала ситуацію пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – До місця події прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони відразу стали до гасіння вогню і пошуків господаря. Пошукові роботи ускладнювались наявністю великого полум’я, високою температурою та руйнацією згорілих конструкцій будинку”.

Читайте також: Двоє людей загинули в пожежах на Харківщині

Вогонь змогли локалізувати о 22:51. Але зруйновані конструкції будинку розбирали до ранку в пошуках господаря. Його обгорілі останки виявили під купою уламків. Повністю загасили вогонь о 9:10 4 грудня. Причину пожежі встановлюють.