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Дві людини загинули в пожежах на Харківщині

Події 08:00   04.12.2023
Оксана Горун
Дві людини загинули в пожежах на Харківщині Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Дві смертельні пожежі за минулу добу зафіксували рятувальники на Харківщині.

84-річний чоловік загинув у вогні в приватному будинку в селі Шугаївка Орільської громади. Рятувальників на місце пожежі вранці (о 08:33) 3 грудня викликали місцеві жителі. Вони побачили дим, що валив з-під даху будинку.

“На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 кв.м. Горіла дерев’яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік. Вогнеборці локалізували вогонь о 09:24 та ліквідували його о 10:46”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За попередніми даними, причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки.

Друга пожежа з трагічними наслідками виникла через коротке замикання у Старому Салтові вдень 3 грудня. Горів приватний будинок на площі 40 квадратних метрів – житлова кімната та дерев’яне перекриття горища.

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“В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої господарки, 1960 року народження”, – поінформували в ДСНС.

Вогонь ліквідували за годину.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 08:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві смертельні пожежі за минулу добу зафіксували рятувальники на Харківщині".