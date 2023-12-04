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Два человека погибли в пожарах на Харьковщине

Происшествия 08:00   04.12.2023
Оксана Горун
Два человека погибли в пожарах на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Два смертельных пожара за прошедшие сутки зафиксировали спасатели в Харьковской области.

84-летний мужчина погиб в огне в частном доме в селе Шугаевка Орельской громады. Спасателей на место пожара утром (в 08:33) 3 декабря вызвали местные жители. Они увидели дым, который валил из-под крыши дома.

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь распространился на площадь 25 кв. м. Горел деревянный пол и домашние вещи. В результате пожара погиб 84-летний мужчина. Пожарные локализовали огонь в 09:24 и ликвидировали его в 10:46», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности.

Второй пожар с трагическими последствиями возник из-за короткого замыкания в Старом Салтове днем 3 декабря. Горел частный дом на площади 40 квадратных метров — жилая комната и деревянное перекрытие чердака.

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«В очаге пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки, 1960 года рождения», — проинформировали в ГСЧС.

Огонь ликвидировали за час.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два смертельных пожара за прошедшие сутки зафиксировали спасатели в Харьковской области".