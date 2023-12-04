Два человека погибли в пожарах на Харьковщине

Два смертельных пожара за прошедшие сутки зафиксировали спасатели в Харьковской области.

84-летний мужчина погиб в огне в частном доме в селе Шугаевка Орельской громады. Спасателей на место пожара утром (в 08:33) 3 декабря вызвали местные жители. Они увидели дым, который валил из-под крыши дома.

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС огонь распространился на площадь 25 кв. м. Горел деревянный пол и домашние вещи. В результате пожара погиб 84-летний мужчина. Пожарные локализовали огонь в 09:24 и ликвидировали его в 10:46», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности.

Второй пожар с трагическими последствиями возник из-за короткого замыкания в Старом Салтове днем 3 декабря. Горел частный дом на площади 40 квадратных метров — жилая комната и деревянное перекрытие чердака.

«В очаге пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки, 1960 года рождения», — проинформировали в ГСЧС.

Огонь ликвидировали за час.