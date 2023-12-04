Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом
Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні, посилаючись на дані українських та російських джерел, констатував, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках.
“Російські війська 3 грудня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаки російських військ на північний схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний захід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Серебрянського лісництва”, – повідомили аналітики ISW.
Кадри з геолокацією підтверджують деяку активність у Луганській області – здебільшого на “звичних” театрах бойових дій. На Харківщині росіяни продовжують свої спроби штурмів у районах Синьківки та Кислівки, але самі визнають всю марність витрат людей і техніки.
Читайте також: Головні новини Харкова 4 грудня: як минула ніч
“Російський блогер заявив, що російські війська продовжують наступати в районі Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська), але за останні кілька місяців суттєвого прогресу не досягли”, – констатували в Інституті вивчення війни.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні, посилаючись на дані українських та російських джерел, констатував, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках".