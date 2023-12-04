Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні, посилаючись на дані українських та російських джерел, констатував, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“Російські війська 3 грудня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаки російських військ на північний схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний захід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Серебрянського лісництва”, – повідомили аналітики ISW.

Кадри з геолокацією підтверджують деяку активність у Луганській області – здебільшого на “звичних” театрах бойових дій. На Харківщині росіяни продовжують свої спроби штурмів у районах Синьківки та Кислівки, але самі визнають всю марність витрат людей і техніки.

“Російський блогер заявив, що російські війська продовжують наступати в районі Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська), але за останні кілька місяців суттєвого прогресу не досягли”, – констатували в Інституті вивчення війни.