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Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом

Події 07:31   04.12.2023
Оксана Горун
Місяці без суттєвого прогресу: ISW про російські штурми під Куп’янськом

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні, посилаючись на дані українських та російських джерел, констатував, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках. 

“Російські війська 3 грудня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили атаки російських військ на північний схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у районі Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний захід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та Серебрянського лісництва”, – повідомили аналітики ISW.

Кадри з геолокацією підтверджують деяку активність у Луганській області – здебільшого на “звичних” театрах бойових дій. На Харківщині росіяни продовжують свої спроби штурмів у районах Синьківки та Кислівки, але самі визнають всю марність витрат людей і техніки.

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“Російський блогер заявив, що російські війська продовжують наступати в районі Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська), але за останні кілька місяців суттєвого прогресу не досягли”, – констатували в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 07:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні, посилаючись на дані українських та російських джерел, констатував, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янському та Лиманському напрямках".