Головні новини Харкова 4 грудня: як минула ніч
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
06:58
Ніч “шахедів” обійшла Харківську область “по дотичній”
Минула ніч в Україні знову стала ніччю “шахедів”. Про рух першої групи з Криму Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 19:28 3 грудня. Спочатку з півдня вони рухалися центром України. Тривога, що була пов’язана з ворожими БПЛА, на Харківщині пролунала о 23:31. ПС ЗСУ повідомили про те, що безпілотники – на межі між Харківською та Дніпропетровською областями.
О 0:14 вони досягли межі Харківської та Полтавської областей, обійшовши Харківщину “по дотичній”.
Але відбій у Харкові пролунав лише о 02:02. А о 02:43 – вже нова тривога. Цього разу через активність російської тактичної авіації. “Шахеди” кружляли над Україною майже до п’ятої ранку. Останнім регіоном, який попередили про небезпеку, стала Івано-Франківська область. Там тривога пролунала о 03:15.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 06:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".