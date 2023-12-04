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Головні новини Харкова 4 грудня: як минула ніч

Події 06:58   04.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 4 грудня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:58

Ніч “шахедів” обійшла Харківську область “по дотичній”

Минула ніч в Україні знову стала ніччю “шахедів”. Про рух першої групи з Криму Повітряні сили ЗСУ попередили ще о 19:28 3 грудня. Спочатку з півдня вони рухалися центром України. Тривога, що була пов’язана з ворожими БПЛА, на Харківщині пролунала о 23:31. ПС ЗСУ повідомили про те, що безпілотники – на межі між Харківською та Дніпропетровською областями.

О 0:14 вони досягли межі Харківської та Полтавської областей, обійшовши Харківщину “по дотичній”.

Але відбій у Харкові пролунав лише о 02:02. А о 02:43 – вже нова тривога. Цього разу через активність російської тактичної авіації. “Шахеди” кружляли над Україною майже до п’ятої ранку. Останнім регіоном, який попередили про небезпеку, стала Івано-Франківська область. Там тривога пролунала о 03:15.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 06:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".