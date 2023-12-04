Менше ніж 2 тис. грн: у Харкові визначили розмір допомоги на поховання

4 грудня виконком Харківської міськради схвалив проєкт про встановлення розміру допомоги на поховання особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

За даними мерії міста, допомога становитиме не більше 1942 грн з урахуванням вартості ритуальних послуг. Проєкт набирає чинності з 1 січня 2024 року.

«Зокрема, до переліку осіб, на поховання яких виплачуватимуться кошти з бюджету Харківської міської громади, входять і ВПО, які на момент смерті не працювали та не отримували пенсії, а також були зареєстровані та проживали в Харкові не менше шести місяців», – додали в мерії.