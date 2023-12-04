Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны
Фото: Харьковский горсовет
4 декабря исполнительный комитет Харьковского городского совета одобрил проект об установлении размера пособия на погребение жителю, который обязался похоронить умершего.
По данным мэрии города, пособие будет составлять не более 1942 грн с учетом стоимости ритуальных услуг. Проект вступает в силу 1 января 2024 года.
«В частности, в список лиц, на погребение которых будут выплачиваться средства из бюджета Харьковской городской громады, входят и ВПЛ, которые на момент смерти не работали и не получали пенсии, а также были зарегистрированы и проживали в Харькове не менее шести месяцев», — добавили в мэрии.
Читайте также: Переселенцам будут помогать с покупкой жилья на Харьковщине. Выделяют 165 млн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: исполком, міськрада, помощь, пособие, похороны, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря исполнительный комитет Харьковского городского совета одобрил проект об установлении размера пособия на погребение жителю, который обязался похоронить умершего.".