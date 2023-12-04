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Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны

Общество 13:03   04.12.2023
Виктория Яковенко
Менее 2 тыс. грн: в Харькове определили размер пособия на похороны Фото: Харьковский горсовет

4 декабря исполнительный комитет Харьковского городского совета одобрил проект об установлении размера пособия на погребение жителю, который обязался похоронить умершего.

По данным мэрии города, пособие будет составлять не более 1942 грн с учетом стоимости ритуальных услуг. Проект вступает в силу 1 января 2024 года.

«В частности, в список лиц, на погребение которых будут выплачиваться средства из бюджета Харьковской городской громады, входят и ВПЛ, которые на момент смерти не работали и не получали пенсии, а также были зарегистрированы и проживали в Харькове не менее шести месяцев», — добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 декабря исполнительный комитет Харьковского городского совета одобрил проект об установлении размера пособия на погребение жителю, который обязался похоронить умершего.".