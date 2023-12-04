На продажі марок заробили мільйон для відновлення музею на Харківщині

Мільйон гривень вдалося зібрати в Україні на реконструкцію музею Григорія Сковороди в Харківській області, повідомила “Укрпошта”.

“1 мільйон на збереження культурної пам’ятки! Саме стільки в національній валюті ми з вами зібрали з продажу поштових марок та передали на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, що на Харківщині”, – повідомила пресслужба “Укрпошти”.

Там зазначили, що збирання коштів триває. Поштовий блок “До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Сад божественних пісень” можна придбати у відділеннях пошти та онлайн за посиланням.

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“Вартість поштового блоку – 75 грн, з яких 30 грн – донат”, – уточнили листоноші.

Нагадаємо, музей Сковороди зруйнувала прямим попаданням російська ракета увечері 6 травня 2022 року. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в інше місце. Директор департаменту культури ХОВА Едуард Павленко повідомляв, що на консервацію музею наприкінці 2022 року з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень. У вцілілій коморі музею у вересні 2023 року створили простір для творчості — арт-хаб “LIBERTY”.