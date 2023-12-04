На продаже марок заработали миллион для восстановления музея на Харьковщине
Миллион гривен удалось собрать в Украине на реконструкцию музея Григория Сковороды в Харьковской области, сообщила «Укрпочта».
«1 миллион на сохранение достопримечательности! Именно столько в национальной валюте мы с вами собрали на продаже почтовых марок и передали на восстановление Национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды, что на Харьковщине», — сообщила пресс-служба «Укрпочты».
Там отметили, что сбор средств продолжается. Почтовый блок «К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды. Сад божественных песен» можно приобрести в отделениях почты и онлайн по ссылке.
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«Стоимость почтового блока – 75 грн, из которых 30 грн – донат», — уточнили почтальоны.
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Напомним, музей Сковороды разрушила прямым попаданием российская ракета вечером 6 мая 2022 года. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их заранее переместили в другое место. Директор департамента культуры ХОВА Эдуард Павленко сообщал, что на консервацию музея в конце 2022 года из областного бюджета выделили 2 миллиона гривен. В уцелевшей кладовой музея в сентябре 2023 года создали пространство для творчества — арт-хаб «LIBERTY».
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, деньги, музей сковороды, новости Харькова, сковорода, укрпочта;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Миллион гривен удалось собрать в Украине на реконструкцию музея Григория Сковороды в Харьковской области, сообщила «Укрпочта»".